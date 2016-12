Nel giorno di Natale, all’età di 53 anni, è morto George Michael. Nel 1990, quando aveva 27 anni, George Michael esternò tutta la sua disillusione per la fama in una intervista rilasciata al Los Angeles Times. L'intervista provocò una risposta, messa per iscritto, dal leggendario Frank Sinatra, allora 74enne.



Scrisse Sinatra in quelle righe: "Non lo capisco un ragazzo che vive nella speranza di ridurre il suo status di celebrità. Lui che è un cantautore di successo di 27 anni vuole smettere di fare quello per cui tonnellate di giovani di talento di tutto il mondo sparerebbero alla nonna pur di farlo."



E chiude con un consiglio alla giovane pop star: "Andiamo, George. Rilassati. Il talento non deve essere sprecato da chi lo possiede. Chi ha talento deve abbracciarlo, stringerlo, nutrirlo e condividerlo. Fidati di me...ci sono passato."





Frank Sinatra's letter to George Michael pic.twitter.com/LXDpjiXqdD — Catherine Rampell (@crampell) December 26, 2016