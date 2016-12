Lo aveva accennato, quasi per inciso, la BBC dando la notizia della sua morte nella giornata di ieri: George Michael stava lavorando ad un nuovo disco. Ora emergono nuovi, seppur scarsi, dettagli: la fonte è un'intervista al produttore Naughty Boy, già al lavoro com Beyoncé e Sam Smith. Aveva dichirato alla BBC:

"Ha un album in uscita l'anno prossimo, e farà anche qualcosa per il mio. Non vedo l'ora e non so cosa aspettarmi. A dir la verità, è il più misterioso di tutti".