Aggiornamenti sull'annuncio della band di Bono, che ieri ha regalato ai fan l'annuncio per il 2017 dell'album "Songs of Experience" di un tour che celebrerà il trentennale di "The Joshua Tree".

Billboard ha rivelato alcuni dettagli sui piani della band, che andrà questa volta negli stadi: l'ultimo tour, iNNOCENCE+eXPERIENCE del 2015, si era svolto completamente indoor, nei palazzetti.

Il periodo previsto è la tarda primavera per gli Stati Uniti, con l'Europa a seguire. Billboard cita come possibili date il MetLife Stadium nel New Jersey e una performance da headliner al Bonnaroo, che quest'anno si svolge tra l'8 e l'11 giugno.

Ecco il messaggio della band, postato ieri.

Come ha spiegato il frontman della formazione irlandese: