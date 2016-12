Secondo quanto riportato dalla BBC e dal comunicato della sua famiglia, il musicista di origine cipriota è morto "serenamente" nella sua casa a Goring, nell'Oxfordshire. Ma, sebbbene i suoi problemi di salute e i suoi trascorsi con le droghe fossero cosa nota, aveva solo 53 anni. Quella parola, "serenamente" sembra stata pesata per evitare dietrologie e misteri come quello della morte di Michael Jackson, mancato nel 2009 a soli 51 anni. Ma ovviamente ci si sta già interrogando sulle cause del decesso.

La BBC riporta che un'ambulanza del South Central Ambulance Service è arrivata nella proprietà del cantante alle 13:42, dove poco dopo è arrivata anche la Thames Valley Police. George Michael era già morto, e i paramedici hanno constato il decesso. La polizia ha dichiarato "In questo momento la morte è considerata senza causa, ma non sospetta. Un'autopsia sarà effettuata prossimamente". La polizia ha specificato che non verranno rilasciate altre dichiarazioni fino a dopo l'autopsia.

L'unico indizio sulle cause è riportato sempre dalla BBC che scrive che secondo il manager del canante Michael Lippman, George Michael è morto di "heart failure", insufficienza cardiaca.

L'ultima comunicazione ufficiale di George Michael risale a qualche settimana fa, con un post su Facebook da parte del suo staff, in cui annunciava i suoi prossimi piani: stava finendo il documentario "Freedom", con materiali inediti e d'archivio, previsto per Marzo 2017. Nello stesso periodo sarebbe dovuta uscire la ristampa di "Listen Without Prejudice".