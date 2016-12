George Michael è morto ieri, 25 dicembre, all'età di 53 anni

Secondo quanto riporta la BBC, l'ex cantante degli Wham! è spirato nella propria abitazione a Goring, nell'Oxfordshire. Non sono chiare le cause, ma la polizia ha definito il decesso "non sospetto". La BBC riporta le parole del suo portavoce, secondo cui il cantante è spirato "pacificamente".

E' con grande tristezza che confermiamo che il nostro amato figlio, fratello e amico George è sporato pacificamente a casa, nel periodo natalizio La famiglia chiede che la privacy sia rispettata in questo momento difficile. Non verranno rilasciate altre dichiarazioni.

Nato a Londra come Georgios Kyriacos Panayiotou, secondo diverse fonti stava da tempo preparando un ritorno sulle scene, dopo diversi problemi di salute. Nel 2011 aveva interrotto un tour per una brutta polmonite, che lo aveva quasi ucciso. Nel 2014 aveva fatto parlare di sé prima per un collasso a casa un ricovero d'urgenza, quindi nel 2015 per un ricovero presso il centro di trattamento delle dipendenze Kusnacht Practice a Zurigo. Poco dopo erano circolate foto che lo ritraevano visibilmente ingrassato in occasione del suo cinquantaduesimo compleanno. Nelle settimane scorse si era parlato invece di un suo ritorno in studio con il produttore Naughty Boy per un nuovo album.

Discograficamente, George Michael era fermo da ben 12 anni, da "Patience" del 2004. Nel 2014 aveva pubblicato invece l'album dal vivo con orchestra "Symphonica". Aveva formato, nel 1981 e all’età di 18 anni. il duo Wham! con l’amico Andrew Ridgeley, mentre 30 anni fa aveva pubblicato il suo primo album da solista, "Faith".