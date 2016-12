Così come altri suoi colleghi, anche il cantautore di Latina ha voluto porgere ai propri fan gli auguri di buon Natale: Tiziano Ferro ha caricato nella notte tra sabato 24 e domenica 25 dicembre sulla sua pagina Facebook ufficiale una breve clip che lo vede cimentarsi in una versione kararoke di "Love yourself", brano inserito da Justin Bieber nell'album "Purpose" del 2015.

Il tour in supporto alla nuova fatica in studio dell'artista, "Il mestiere della vita", prenderà il via il prossimo 11 giugno a Lignano Sabbiadoro per poi toccare, tra le altre città, Milano, Torino e Bologna.