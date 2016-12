I dieci migliori album dell'anno secondo la redazione del "Guardian":

10 "A moon shaped pool", Radiohead

9 "Konnichiwa", Skepta

8 "Chaleur Humaine", Christine and the Queens

7 "Anti", Rihanna

6 "Hopelessness", Anohni

5 "A seat at the table", Solange

4 "The life of Pablo", Kanye West

3 "Blackstar", David Bowie

2 "Blonde", Frank Ocean

1 "Lemonade", Beyoncé