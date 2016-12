La band di Bono ha voluto fare gli auguri di Natale ai propri fan annunciando grandi novità per il prossimo anno: gli U2, che nel 2017 completeranno il dittico iniziato nel 2014 con "Songs of Innocence" pubblicando l'album di inediti "Songs of Experience", nei prossimi mesi celebreranno il trentennale di "The Joshua Tree" con uno speciale spettacolo dal vivo dedicato al disco pubblicato in origine nel marzo del 1987.

Come ha spiegato il frontman della formazione irlandese:

"Il prossimo sarà un grande anno per gli U2: abbiamo in uscita 'Songs Of Experience' e per festeggiare i trent'anni di 'The Joshua Tree' abbiamo in programma dei concerti speciali. Molto speciali"

Non è chiaro, al momento, se gli spettacoli celebrativi saranno incorporati nello show elaborato per promuovere dal vivo "Songs of Experience" o se i live in omaggio a "The Joshua Tree" verranno concentrati in una branca autonoma del nuovo tour.