Il rapper di Chicago ha annunciato per mezzo di un post apparso sul suo canale ufficiale Twitter la pubblicazione di un nuovo album di inediti in studio: Lupe Fiasco presenterà al pubblico "DROGAS Light" il prossimo 10 febbraio, a due anni di distanza dalla sua ultima prova in sala di ripresa, "Tetsuo & Youth", consegnato ai mercati nel gennaio del 2015.

"DROGAS Light"



February 10th 2017 pic.twitter.com/8JpLolxpfB — DROGAS Light 2/10/17 (@LupeFiasco) December 24, 2016

La voce di "Lasers" aveva annunciato lo scorso aprile la pubblicazione di tre album, "DROGAS", "DROGAS light" e "SKULLS", tra ottobre e gennaio, per poi ritrattare: solo lo scorso 12 dicembre il rapper fu protagonista di una polemica per un verso antisemita inserito nel freestyle "N.E.R.D", che venne rimosso dalla piattaforma streaming Soundcloud perché considerato un "hate speech". In seguito all'incidente Lupe Fiasco annunciò di volersi ritirare dalla musica, cancellando definitivamente i piani di pubblicazione per il trittico discografico. Gli ultimi sviluppi, tuttavia, farebbero pensare a un'ennesima inversione di marcia...