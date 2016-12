Benché la relazione tra Avril Lavigne e Chad Kroeger sia giunta al capolinea, il rapporto tra l'ex ragazza terribile del mainstream canadese e il frontman dei Nickelback pare essere improntato all'affetto e al rispetto reciproci: ne è dimostrazione l'appello - rivolto ovviamente via social - della voce di "Let Go" al fondatore di Facebook Mark Zuckerberg.

Il gruppo dell'ex partner, è risaputo, spesso viene preso di mira da una buona fetta dell'audience occidentale con campagne denigratorie tanto da essere da più parti indicato come "la band più odiata del mondo". Un atteggiamento, questo, che sui social è diventato virale, tanto da aver contagiato anche lo stesso Zuckerberg, che in un recente video (disponibile nel frame qui sotto) si è preso gioco della band canadese, che - secondo Jarvis, l'assistente domotico con la voce di Morgan Freeman presente nella clip - non avrebbe mai registrato "belle canzoni".



Agli occhi della Lavigne, nonostante il rapporto ormai interrotto con Kroeger, questa deve essere sembrata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: