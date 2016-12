Si intitola - come da "tradizione" - "RTJ3" il nuovo album del duo rap composto da El-P e Killer Mike: pubblicato a mo' di regalo di Natale nelle prime ore di oggi, giovedì 25 dicembre, l'album - ideale seguito di "Run the Jewels 2" del 2014 - era originariamente previso nei negozi (digitali e non) per il prossimo 13 gennaio. Nelle prime ore della mattina di oggi, tuttavia, l'account Twitter della band ha reso disponibili i link per l'ascolto su Apple Music e Spotify. Poco dopo lo stesso El-P ha reso disponibile ai fan un link per il download diretto (e gratuito) del disco:

OUR TECH-FORCE HAS JACKED IN TO THE MAIN FRAME AND AQUIRED AN EMERGENCY DOWNLOAD LINK TO RTJ3 BREAK GLASS FOR ALBUM https://t.co/azmQdausVy — el-p (@therealelp) December 25, 2016

Tra gli ospiti chiamati in studio per la registrazione delle quattordici tracce sono presenti - tra gli altri - Tunde Adebimpe dei TV on the Radio, Danny Brown, Kamasi Washington, Boots e il frontman dei Rage Against the Machine Zack de la Rocha, presente (ma non ufficialmente accreditato) nel brano "Kill Your Masters".

Ecco la tracklist - e, di seguito, la copertina - di "RTJ3":

01. Down (feat. Joi Gilliam)

02. Talk to Me

03. Legend Has It

04. Call Ticketron

05. Hey Kids (Bumaye) (feat. Danny Brown)

06. Stay Gold

07. Don’t Get Captured

08. Thieves! (Screamed the Ghost) (feat. Tunde Adebimpe)

09. 2100 (feat. Boots)

10. Panther Like a Panther (Miracle Mix) (feat. Danny Brown)

11. Everybody Stay Calm

12. Oh Mama

13. Thursday in the Danger Room (feat. Kamasi Washington)

14. Report to the Shareholders/Kill Your Masters