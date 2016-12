Ancora fresco della pubblicazione dell'EP "Not the Actual Events", Trent Reznor - nel corso di un'intervista rilasciata a Zane Lowe sulla radio online Beats 1 di Apple - ha voluto fare chiarezza circa le prossime mosse della formazione di "The Fragile", la cui ultima prova in studio sulla lunga distanza - "Hesitation Marks" - risale al 2013: il leader dei Nine Inch Nails ha parlato di "due grossi nuovi lavori in uscita il prossimo anno" che lo vedranno tornare in attività col suo gruppo, dopo l'intensa attività da autore di colonne sonore - condivisa con Atticus Ross - per le pellicole "Before the Flood" e "Patriots Day". Reznor, durante l'intervista, ha fatto un vago cenno a "qualcosa che ora com ora non posso ancora nominare" ma che i più sospettano essere "The Fragile: Deviations 1", versione rielaborata - e ampliata con la presenza di 37 nuove tracce inedite - del doppio album del 1999.

Nel nuovo EP dei Nine Inch Nails, uscito ieri, sabato 24 dicembre, e definito dagli stessi Reznor e Ross come "disco ostile e abbastanza impenetrabile che avevamo bisogno di fare", è stato reso disponibile in formato digitale e - in edizione limitata - sia come vinile da 180 grammi mono-lato che come bundle (a edizione limitata, disponibile sul sito ufficiale del gruppo) che include sia una componente fisica che una digitale.