Gli auguri di buone feste e di speranza per il nuovo anno arrivano anche da Vasco Rossi. Arrivano con un messaggio pubblicato sul suo sito ufficiale. Dove ha dato anche indicazioni per l'acquisto dei biglietti per il concerto Modena Park previsto per il primo luglio al Parco Ferrari di Modena, dopo la risoluzione del rapporto con Live Nation, in seguito ai problemi di secondary ticketing.

Questo il messaggio postato dal Komandante: “Un anno se ne va, uno nuovo ne arriva!! Che il 2017 sia SPETTACOLARE per tutti VOI!! Spettacolare come sarà Modena… Modena Park, il concerto evento Unico et Irripetibile - 40 anni di fronte del palco! - il 1 luglio al Parco E. Ferrari di Modena Ma ci pensi? Quanti anni son passati da quella volta lì, la prima volta su un palco..il primo concerto (“eravamo più noi sul palco che gli spettatori giu’..”) ..e poi…di anno in anno ..sempre più potente.. ..Ma, direte voi, e.. i biglietti? I biglietti saranno presto messi a vostra disposizione. Se non sarà Babbo Natale a portarveli… sarà .forse la…. Befana…. Comunque presto vi daremo tutte le informazioni necessarie. Aspettando Modena..Modena Park Vi auguriamo BUONA FESTA!”