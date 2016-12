Lo scorso giugno era stato dato per clinicamente morto. Oggi, purtroppo, il chitarrista degli Status Quo Rick Parfitt è morto per davvero. Parfitt aveva 68 anni ed era stato ricoverato in ospedale a Marbella (Spagna) giovedì sera a causa di complicazioni a un infortunio alla spalla.



Questa la dichiarazione della famiglia: "Siamo veramente devastati nel dover annunciare che il chitarrista degli Status Quo Rick Parfitt è morto oggi all'ora di pranzo. E’ morto in ospedale a Marbella, in Spagna, a seguito di una grave infezione. Era stato ricoverato in ospedale giovedi sera dopo le complicazioni per un infortunio alla spalla a seguito di una caduta. Questa tragica notizia arriva in un momento in cui Rick era impaziente di iniziare una carriera da solista con un album e un'autobiografia in programma per il 2017 dopo aver lasciato il tour della band sotto consiglio medico. Mancherà molto alla sua famiglia, agli amici, agli altri membri del gruppo e alla legione di fans di tutto il mondo maturata in 50 anni di successi con gli Status Quo. Rick lascia la moglie Lyndsay, i gemelli Tommy e Lily e gli altri ragazzi Rick Jr e Harry. Nessun altro commento sarà fatto in questo momento. La famiglia e la band chiedono che venga rispettata la loro privacy in questo momento difficile.”