Detroit ha intitolato una via a uno dei suoi figli più illustri, Stevie Wonder. Il musicista ha partecipato alla cerimonia che ha avuto luogo all'inizio di questa settimana. La Milwaukee Avenue è stata rinominata Stevie Wonder Boulevard.



Ha dichiarato Stevie Wonder: "Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l’intitolazione di una via a mio nome".



Alla domanda su cosa significasse per lui avere una strada dove è cresciuto che porta il suo nome, ha risposto: "Ovviamente è una sensazione incredibile, incredibile a dir poco. Non avrei mai immaginato che sarebbe potuto accadere. Suppongo che molte cose nella mia vita non immaginavo sarebbero successe. Sono veramente grato."