Gli eroi dell’heavy metal brasiliano Sepultura pubblicheranno il loro nuovo e quattordicesimo album di studio “Machine Messiah” il 13 gennaio 2017. Nel frattempo è uscito il singolo “Phantom self” accompagnato da un video diretto da Mauricio Elsa.



"'Phantom self' inizia con una breve introduzione basata sul ritmo brasiliano 'Maracatù’, originario della regione del nord-est del Brasile", spiega il mastermind Andreas Kisser. "Abbiamo mescolato questo suono molto brasiliano con violini suonati da un ensemble di violino tunisino, la Myriad Orchestra su suggerimento di Jens Bogren, il produttore dell'album, che in passato aveva già lavorato con questa orchestra e ha pensato che avrebbe potuto essere una bella combinazione. Abbiamo usato i violini su diverse parti della canzone e ciò ci ha aperto un sacco di nuove possibilità, specialmente per le mie parti di chitarra. E’ una canzone molto pesante, con un sacco di groove, una delle canzoni più complete che abbiamo mai scritto e che porta i Sepultura ad un nuovo livello!".



Il cantante Derrick Green aggiunge: "L'idea del testo mi è venuta da un articolo che Andreas mi ha mandato. Si trattava di un giovane uomo che aveva tutto ciò che voleva ma, purtroppo, dopo un terribile incidente d'auto negli anni '70, ha perso l’idea di chi fosse. Nessuno riusciva a capire che cosa stesse succedendo nella sua mente. Aveva scorci del suo vecchio se stesso, ma i medici si sono resi conto che gli elementi chimici della sua mente avevano subito mutamenti. Era diventato una persona completamente diversa dentro di sè. C’è questo elemento di cambiamento che esiste in ognuno di noi. Questa capacità è importante per la nostra evoluzione come esseri umani e ci spinge ad andare avanti anche dopo eventi traumatici".



Tracklist “Machine Messiah”:



1. Machine Messiah

2. I Am The Enemy

3. Phantom Self

4. Alethea

5. Iceberg Dances

6. Sworn Oath

7. Resistant Parasites

8. Silent Violence

9. Vandals Nest

10. Cyber God