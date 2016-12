E’ morto all’età di 66 anni per un attacco di cuore l’ex manager dei Pogues Frank Murray.



Oltre a gestire il gruppo, Murray è accreditato come l’ideatore del classico del 1987 della band irlandese “Fairytale of New York”. Sarebbe stato lui a spingere i Pogues a scrivere una canzone di Natale e a suggerire il duetto tra il frontman Shane MacGowan e Kirsty MacColl.



Parlando con Billboard, Spider Stacy dei Pogues ha reso omaggio a Murray. "Sembra proprio che sia finito qualcosa. Sono molto dispiaciuto per la sua morte. Era veramente brillante. Lo amavo profondamente."



Murray iniziò come tour manager dei Thin Lizzy diventando intimo amico del frontman Phil Lynott. Nella sua carriera ha lavorato anche con gli Specials, Elton John e i Frames. Fu anche co-fondatore, a Londra, della rassegna cinematografica Mavericks Film Festival con Gerry O'Boyle.