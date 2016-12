Un album poco conosciuto, poco reperibile, ma degno di tutta l'attenzione; un'opera bizzarra, dall'umore festivo, intriso di oscurità e decadenza - fra disperazione, amore, omicidio e... valzer delle candele. Abbiamo riesumato, dagli archivi della memoria, un capolavoro perduto del 1974, per dare un sapore differente all'uno-due pugilistico che ci infliggono le ricorrenze di Natale e Capodanno:

Benvenuti nel mondo di Armand Schaubroeck. Un tipo che il 99% di voi, giustamente, non avrà mai sentito neppure nominare, ma che ha a che fare con dischi, musica e strumenti da decenni (è anche uno dei proprietari del gigantesco negozio House of Guitars a Irondequoit, un sobborgo di Rochester, nello Stato di New York). Armand dal 1963 è il frontman e deus ex machina degli Armand Schaubroeck Steals, band fondata dopo avere trascorso oltre un anno in un riformatorio, condannato per una serie di rapine e atti vandalici… in pratica il gruppo divenne la terapia, la valvola di sfogo con cui Armand si liberava del pesante fardello psicologico che l’esperienza carceraria (e altre “piacevolezze” della vita) gli avevano consegnato.