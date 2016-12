I rocker di Sheffield Arctic Monkeys, dopo alcune "segnalazioni" di fan che li hanno visti aggirarsi per la loro città d'origine nelle ultime settimane (con tanto di foto postate nei social), hanno confermato di essere in effetti impegnati nella lavorazione del loro nuovo disco. L'album, in effetti, è piuttosto atteso in quanto l’ultima pubblicazione della band risale al settembre 2013 quando uscì il loro quinto lavoro, ”AM”.

La conferma dell'inizio dei lavori arriva da Shamir Masri - speaker radio della BBC - che con un tweet ha comunicato:

Durante un'intervista per BBC Sheffield, Alex Turner mi ha detto che sono in città per scrivere un nuovo album - STA succedendo.

Oggettivamente non è chiarissimo quale sia lo stato dei lavori, ma molto probabilmente la band è in una fase iniziale del processo, visti anche gli impegni che hanno tenuto occupati Matt Helders (che ha suonato nel nuovo disco e nel tour promozionale di Iggy Pop) e Alex Turner (che si è dato da fare coi Last Shadow Puppets).