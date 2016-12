Dopo aver annunciato il concerto evento "Nek in Arena", in scena all'Arena di Verona il 21 maggio, e i live estivi, Filippo Neviani (Nek) ha comunicato una serie di nuovi concerti primaverili che vanno ad arricchire il suo "Unici in tour".

Dalle ore 11.00 del 29 dicembre i biglietti per le nuove tappe primaverili di "Unici In Tour" saranno in prevendita esclusiva per gli iscritti al FilGood Social Club, fanclub ufficiale di Nek; dalle ore 11.00 del 30 dicembre saranno in prevendita nel circuito TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

I biglietti per "Nek in Arena" e per le tappe estive di "Unici In Tour" sono già in prevendita nel circuito TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

Questi, dunque, i live fissati per il tour, almeno al momento:

29 aprile: Bologna - Teatro Europauditorium - NUOVA DATA

2 maggio: Trieste - Teatro Rossetti - NUOVA DATA

5 maggio: Montecatini (PT) - Teatro Verdi - NUOVA DATA

8 maggio: Sanremo - Teatro Ariston - NUOVA DATA

9 maggio: Torino - Teatro Colosseo - NUOVA DATA

10 maggio: Varese - Teatro Di Varese - NUOVA DATA

12 maggio: Firenze - Teatro Verdi - NUOVA DATA

13 maggio: Bergamo - Teatro Creberg - NUOVA DATA

15 maggio: Milano - Teatro Degli Arcimboldi - NUOVA DATA

17 maggio: Ancona - Teatro Delle Muse - NUOVA DATA

18 maggio: Bari - Teatro Team - NUOVA DATA

21 maggio: Arena di Verona - "NEK IN ARENA"

7 luglio: Marostica (VI) - Piazza Degli Scacchi

8 luglio: Brescia - Piazza Della Loggia

13 luglio: Roma - Cavea dell'Auditorium Parco Della Musica

15 luglio: Cervia (RA) - Piazza Garibaldi

17 luglio: Barolo (CN) - Festival Collisioni

20 luglio: Napoli - Arena Flegrea

23 luglio: Taormina (ME) - Teatro Antico

9 agosto: Pescara - Teatro D'Annunzio

12 agosto: Forte Dei Marmi (LU) - Villa Bertelli