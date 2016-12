Contrariamente a quanto annunciato ieri, giovedì 22 dicembre, si terrà il primo febbraio - e non il 31 gennaio - la data zero del "Made in Italy - Palasport 2017", la serie di eventi con la quale il rocker di Correggio promuoverà dal vivo la sua ultima prova in studio: i biglietti per il primo appuntamento del nuovo tour di Ligabue - fissato al Pala Arrex di Jesolo (Ve) - sono disponibili (a prezzi compresi tra i 36 euro del terzo anello laterale a visione limitate e gli 81 del primo anello centrale numerato, diritti di prevendita inclusi ma escluse eventuali commissioni addizionali) a partire dalle 11.00 di oogi, venerdì 23 dicembre, sul circuito Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

La tournée proseguirà dal 3 febbraio al Palalottomatica di Roma (con una residency da cinque serate) per poi toccare - tra le altre città - Acireale, Reggio Calabria, Bari, Perugia, Livorno, Milano (al Forum di Assago, il 13 e 14 marzo) e Trieste.