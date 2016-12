Il rocker di Jacksonville Ryan Adams ha condiviso online il secondo singolo tratto dal suo imminente nuovo disco "Prisoner" (che esce il 17 gennaio per la sua etichetta Pax Am).

Il brano è intitolato “To Be Without You” e ha un mood decisamente quieto eacustico. Eccolo:

Questa è la tracklist, invece, del disco intero:

01. Do You Still Love Me?

02. Prisoner

03. Doomsday

04. Haunted House

05. Shiver And Shake

06. To Be Without You

07. Anything I Say To You Now

08. Breakdown

09. Outbound Train

10. Broken Anyway

11. Tightrope

12. We Disappear