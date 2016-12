Continua il balletto di nomi in attesa che si definisca - e con un cast almeno degno dell'occasione formale - la parte musicale della famosa cerimonia di insediamento del neopresidente degli USA Donald Trump che, come noto, incontra grosse difficoltà a ingaggiare performer di alto profilo disposti a esibirsi per quell'occasione.

Dopo una serie di rifiuti (incamerati nonostante Trump sia disposto a sborsare belle cifre di tasca propria per assicurarsi almeno un ospite musicale di grido) sembrerebbe - stando a Billboard" - che i Beach Boys siano interessati a suonare.

Un portavoce ufficiale del leggendario gruppo californiano ha infatti dichiarato, in perfetto stile "vi faremo sapere":

E' stato chiesto ai Beach Boys di esibirsi nel corso della celebrazione per l'insediamento. Per ora non è stata presa alcuna decisione in merito. Vi faremo sapere qualcosa non appena avranno scelto definitivamente.

Per il momento l'unico artista confermato per la cerimonia è Jackie Evancho, ex concorrente di "America’s Got Talent". La cerimonia si terrà il 20 gennaio 2017.