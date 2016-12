Il forum di appassionati e insider sui Van Halen legato al sito VHLinks.com (interamente dedicato alla rock band californiana) riporta un lungo post di uno degli amministratori che raccoglie quelle che sembrano essere le ultime - e succose - novità per la band di Eddie Van Halen & co.

Stando a più fonti che restano anonime, ma sarebbero vicinissime al gruppo (e a detta dell'admin del forum "persone di grande affidabilità e degne di fiducia [...] che desiderano però mantenere le informazioni a livello confidenziale"), sembra confermato il fatto che siano in corso delle registrazioni di nuovo materiale presso lo studio 5150 (che è di proprietà della band). La formazione pare anche avere raggiunto un ottimo equilibrio e armonia, con tutti i membri in comune accordo, dopo avere accantonato litigi e animosità.

Sembra anche che nel 2018 ci sarà un tour per i 40 anni dell'uscita del disco di esordio e l'ex bassista Michael Anthony sarebbe in contatto con i membri del gruppo, in trattativa per una eventuale partecipazione al grande evento. Non è invece chiaro se sarà della partita, per il tour, anche Sammy Hagar.

Inoltre uscirà un cofanetto antologico dedicato alla carriera della band e, in più, tutti gli album in cui ha cantato Hagar sono in fase di rimasterizzazione (quindi è verosimile che sia nei piani un'uscita dedicata anche a questo materiale).