Il nuovo EP con cinque brani firmato dai Nine Inch Nails è stato inciso principalmente da Trent Reznor e Atticus Ross (che ora è ufficialmente un membro ufficiale della band); ma ad aiutarli hanno chiamato alcuni nomi decisamente interessanti… ad esempio il leader dei Foo Fighters, Dave Grohl, suona la batteria in “The Idea of You”.

Il chitarrista Dave Navarro (Jane’s Addiction, ex Red Hot Chili Peppers) ha invece suonato in “Burning Bright (Field on Fire)”, mentre Mariqueen Maandig (moglie di Reznor e componente degli How to Destroy Angels con lui) ha partecipato a “She’s Gone Away”.

Grohl, peraltro, già era stato ospite nel disco dei NIN del 2005 “With Teeth”, suonando in ben sette brani. Navarro, invece, nel 1995 suonò la chitarra in “Further Down the Spiral”.