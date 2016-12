La Società Italiana di Autori ed Editori ha depositato oggi, mercoledì 22 dicembre, una querela presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano in merito alle attività di rivendita di biglietti per eventi di musica dal vivo svoltisi in Italia nelle ultime stagioni. Nella nota diramata dalla SIAE i vertici della società evidenziano "la gravità dei fatti recentemente emersi a proposito delle attività di secondary ticketing", chiedendo "che venga valutata la sussistenza di eventuali fattispecie di reato, in particolare con riferimento al reato di truffa, per di più aggravata in quanto posta in essere a danno di SIAE, un ente pubblico economico a base associativa che si occupa delle attività di intermediazione per la tutela del diritto d’autore. SIAE chiede anche il sequestro preventivo delle somme che dovessero risultare ottenute illecitamente e comunque dei beni per un valore corrispondente all’illecito profitto conseguito in danno di SIAE, con ogni altra misura cautelare o sanzione applicabile per legge".