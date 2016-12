Si chiuderanno tra poche ore - più precisamente, alle 17 di oggi, giovedì 22 dicembre - le votazioni per i Rockol Awards, premi che, attraverso le preferenze di lettori e addetti ai lavori (300 tra giornalisti, critici e professionisti della comunicazione musicale), celebreranno il meglio di rock, pop e affini emerso durante l'anno ormai prossimo alla conclusione. All'ultimo giro di boa - ovvero al parziale delle preferenze espresse tra la mezzanotte del 20 e quella del 21 dicembre - i Negramaro sono risultati i più votati nella categoria "miglior concerto italiano", seguiti da - tra gli altri - Vasco Rossi, Ligabue e Marco Mengoni, mentre nello sprint per conquistare il titolo di miglior album nazionale ieri si sono segnalati Amedeo Minghi con "La bussola e il cuore", Marco Mengoni con "Le cose che non ho" e Ligabue con "Made in Italy".

Sul versante internazionale, nelle categoria riservata al miglior concerto del 2016 gli Europe bruciano sul traguardo volante il "solito" Bruce Springsteen e i Duran Duran, che negli ultimi giorni si sono distinti per una costante presenza nel gruppo di testa: in quella relativa al miglior album straniero del 2016, nella giornata di ieri abbiamo registrato praticamente un ex aequo tra David Bowie, Bruce Springsteen e Coldplay, che hanno distaccato di diverse lunghezze inseguitori come Beyoncé, Green Day e Red Hot Chili Peppers.

Una volta chiuse le votazioni, si procederà con il conteggio e la verifica dei voti, che - essendo depositati digitalmente - sono tutti ricollegabili all'account col quale sono stati espressi: come già precisato nel regolamento, la moltiplicazione di identità tramite account email fittizi effettuata in maniera sistematica e organizzata potrà comportare l'annullamento del voto espresso per mezzo degli stessi. I risultati saranno resi noti nella prima metà del prossimo mese di gennaio.