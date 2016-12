I Kasabian scaldano i motori: la band di Leicester guidata da Sergio Pizzorno si appresta a tornare in pista con un nuovo album di inediti e reativo tour che porterà i Kasabian ad esibirsi anche nel nostro Paese.



Inizialmente attesa per l'autunno che ci siamo appena lasciati alle spalle, la pubblicazione della nuova fatica discografica dei Kasabian è stata posticipata di qualche mese: l'ideale sequel di "48:13" raggiungerà il mercato la prossima primavera, praticamente a distanza di tre anni esatti dal precedente album in studio del gruppo. Del disco, al momento, non si conoscono dettagli: lo scorso giugno, in un'intervista concessa a Q, Pizzorno ha fatto sapere che con il nuovo disco i Kasabian sarebbero tornati alle loro radici, e quindi ad un sound molto chitarristico. Tra le influenze del nuovo lavoro, stando a quanto dichiarato da Pizzorno e il cantante Tom Meighan nella stessa intervista, ci saranno i Beatles e anche David Bowie (che avrebbe ispirato il brano "Good fight").



Il tour di supporto al nuovo album dei Kasabian porterà Pizzorno e compagni ad esibirsi anche in Italia, per un totale di tre concerti in programma il prossimo luglio: il gruppo sarà in scena il 19 luglio al Teatro Antico di Taormina, il 21 luglio sul palco del Rock in Roma (il festival rock ospitato dall'Ippodromo delle Capannelle, a pochi chilometri dal centro della Capitale) e il 23 luglio sul palco del Lucca Summer Festival (la manifestazione ospitata in Pizza Napoleone, a Lucca). I biglietti per assistere ai concerti italiani dei Kasabian saranno presto in vendita sul circuito Ticketone.



La band, appena qualche giorno fa, ha pubblicato una nuova canzone: si tratta di "Comeback kid", contenuta nella colonna sonora del videogioco FIFA 17.