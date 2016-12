Scarlett Johannson, Tilda Swinton, Bill Murray, Jeff Goldblum e... Yoko Ono. L'artista giapponese sarà tra i protagonisti del cast di "Isle of dogs", il nuovo film di Wes Anderson, regista noto ai più per cult come "Tenebaum" del 2001 e "Gran Budapest Hotel" del 2014. Si tratta di un film d'animazione in stop-motion che racconta la storia di un gruppo di cani che vivono su un'isola. Yoko Ono, dunque, si limiterà solamente a prestare la propria voce ad uno dei personaggi della pellicola. Il film dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche nel 2018. Qui sotto, il video in cui il regista annuncia i protagonisti del cast.





Nel corso della sua carriera fino ad oggi Yoko Ono ha recitato una sola volta in un film destinato al grande schermo: si tratta di "Satan's bed" di Michael Findlay, uscito nel 1965. Nel 1970, poi, ha preso parte alle riprese del film dell'album "Let it be" dei Beatles, mentre nel 1971 è stata protagonista - insieme a John Lennon - di "Imagine", film trasmesso dalla tv americana. Nel 1972 è comparsa nella serie televisiva canadese "Flipside" e nel 1995 nella sitcom americana "Mad about you".