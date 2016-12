Bob Dylan si è esibito durante il concerto dedicato ai 90 anni di Tony Bennett. L'evento è stato registrato a settembre alla Radio City Music Hall di New York, ma è stato trasmesso dalla tv americana solamente lo scorso martedì, 20 novembre. "Tony Bennett celebrates 90: the best is yet to come", questo il titolo del concerto, ha visto diverse star della musica pop e rock internazionale omaggiare il crooner americano, per due ore di musica: oltre al Bardo di Duluth, infatti, sono saliti sul palco anche Andrea Bocelli, Michael Bublé, Elton John, Lady Gaga e Stevie Wonder.



Dylan ha omaggiato Tony Bennett proponendo una sua versione di "Once upon a time", la canzone scritta da Charles Strouse (musica) e Lee Adams (testo) per il musical "All american" del 1962. Nel musical, il brano era cantato da Ray Bolger e Eileen Herlie, ma nel corso degli anni è stato interpretato anche da Frank Sinatra, Tom Jones e lo stesso Tony Bennett. Lo scorso 16 dicembre è stato pubblicato anche il disco dal vivo del concerto-evento dedicato ai 90 anni del crooner americano, ma nell'album non è contenuta la registrazione della performance di Bob Dylan - che trovate qui sotto.