Il Nos Primavera Sound festival di Porto (Portogallo) ha caricato sul proprio canale Facebook un video che, partendo dalle immagini di un personaggio che trova su una spiaggia una bottiglia con dentro un messaggio, fornisce indizi che si incrociano con diverse località ed edifici caratteristici della città di Porto, il tutto registrato con un telefono cellulare.



Il cartellone integrale della sesta edizione del NOS Primavera Sound, che si terrà nella città portoghese dall’8 al 10 giugno, è stato rivelato nella sua interezza ed è guidato da Bon Iver, dal mago dell’elettronica Aphex Twin e dal duo francese dei Justice. I Run The Jewels, Nicolas Jaar, Skepta, Miguel, i Metronomy, Flying Lotus e la star della dance music, Richie Hawtin.



L’elenco dei nomi non finisce qui, ci saranno anche: Sampha, i Make-Up, Angel Olsen, Elza Soares, i Teenage Fanclub, Tycho, Hamilton Leithauser, Whitney e Grandaddy. Inoltre Death Grips, Lady Wray, Sleaford Mods, Nikki Lane, Jeremy Jay, Cigarettes After Sex, Bicep, Mano Le Tough, Mitski, Julien Baker, Weyes Blood, Operators e Núria Graham.



Al Parque da Cidade ci sarà anche spazio per Japandroids, Growlers, King Gizzard & the Lizard Wizard, Pond, Swans, Black Angels, Royal Trux, Shellac, Against Me!, Wand e Cymbals Eat Guitars. Tra gli artisti di casa troviamo: Rodrigo Leão (Madredeus) con l’australiano Scott Matthews, Evols, First Breath After Coma e Samuel Uria.