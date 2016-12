Lo scorso ottobre i Clean Bandit hanno annunciato tramite un post pubblicato sulla loro pagina Facebook ufficiale l'uscita dal gruppo del violinista e pianista Neil Amin-Smith, che aveva formato la band nel 2008 insieme a Grace Chatto, Jack Patterson e Luke Patterson:



"È con grande tristezza che dobbiamo annunciare che le performance estive sono state le ultime esibizioni di Neil con i Clean Bandit", hanno scritto i restanti componenti, "ci ha detto recentemente che ha deciso di abbandonare il gruppo. Abbiamo fatto un percorso straordinario insieme e siamo eccitati di scoprire cosa farà dopo. Ma siamo anche in attesa di condividere la nostra nuova musica con voi".



Detto, fatto. Appena due giorni dopo l'annuncio i Clean Bandit hanno pubblicato una nuova canzone, la prima alle cui lavorazioni non ha preso parte Neil Amin-Smith. Il singolo si intitola "Rockabye" ed è stato scritto da Jack Patterson, Steve Mac, Ammar Malik, Ina Wroldsen e Sean Paul Henriques. Ospiti del brano sono il cantante giamaicano Sean Paul e la cantante britannica Anne-Marie. In un'intervista concessa al sito Digital Spy, i Clean Bandit hanno detto di "Rockabye":



"Volevamo lavorare con Sean Paul da un po' di tempo ed è un sogno che abbiamo finalmente realizzato. Amiamo la voce di Anne-Marie, la prima volta che l'abbiamo ascoltata era in un pezzo dei Rudimental e l'abbiamo beccata più volte in alcuni festival, nel corso degli ultimi due anni. È stato bello lavorare insieme".



"Rockabye" è una canzone dalle sonorità dancehall e tropical house in pieno stile Clean Bandit (ricordate hit come "Rather be" e "Extraordinary"?). Il testo parla di una madre che si ritrova a dover crescere da sola il proprio figlio - "Rockabye" potrebbe essere traducibile con "fai la nanna": "Per tutte le mamme da sole lì fuori che si sentono frustrate, facciamoci sentire", cantano Anne-Marie e Sean Paul all'inizio della canzone. E ancora: "Lei ha un bambino di sei anni e cerca di tenerlo al caldo, cerca di tenerlo lontano dal freddo".



Nel giro di qualche settimana, "Rockabye" ha riportato i Clean Bandit in cima alla classifiche di diversi Paesi: il singolo è volato al primo posto in Australia, Austria, Finlandia, Germania, Irlanda, Messico, Paesi bassi, Regno Unito, Scozia e Svizzera e sta riscuotendo buoni successi anche in Italia (dove ha già conquistato un disco d'oro per le oltre 25.000 copie scaricate legalmente da iTunes - la band l'ha cantata insieme a Roshelle durante la finale di X Factor, la scorsa settimana). Il video, su YouTube, è prossimo a raggiungere quota 100 milioni di visualizzazioni.