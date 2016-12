Questa classifica l'avete compilata voi che ci leggete, "votando" coi click che ogni giorno fate sulle pagine di questo sito dedicate ai vostri artisti preferiti. Sul finire di questo digraziatissimo anno, che ci ha portato via alcuni grandissimi come David Bowie e Prince, abbiamo deciso di mettere in fila - escludendo i morti eccellenti (la cui presenza in graduatoria è – purtroppo – legata a cause extramusicali...), partendo dalla posizione più bassa, i dieci nomi più ricercati su Rockol nel 2016. Stranieri e italiani sono in perfetta parità: c'è tanto rock - soprattutto quello d'annata, ma invecchiato benissimo, un po' di pop e qualche nome istituzionale, specie parlando dei nostri connazionali. Che vi piaccia o meno, questa è la vostra foto di gruppo con la quale vi presenterete all'anno che verrà. Buona lettura... e buon anno! (continua)