I Pearl Jam sono stati ufficialmente ammessi alla Rock and Roll Hall of Fame, praticamente l'olimpo del rock'n'roll. Oltre ai quattro membri fondatori della band che fanno tutt'oggi parte della formazione, vale a dire il frontman Eddie Vedder, Stone Gossard, Mike McCready e Jeff Ament, sono stati ammessi alla Rock and Roll Hallof Fame anche l'ex batterista Dave Krusen (che suonò con i Pearl Jam dal 1990 al 1991) e l'attuale batterista Matt Cameron (entrato nella formazione nel 1998). Non sono stati invece ammessi il batterista Jack Irons (1994-1998) e il batterista Dave Abbruzzese (1991-1994). Quest'ultimo sembra non aver preso molto bene la sua esclusione.



Già nei giorni successivi alla diffusione della notizia della nomination, lo scorso ottobre, Abbruzzese aveva condiviso alcuni post in cui si rivolgeva ai suoi ex compagni di band: "Non possono giustificare che venga ignorato il mio contributo", aveva scritto sui social, salvo poi puntare il dito contro i media, rei - a suo avviso - di aver montato un caso "estrapolando" le sue dichiarazioni dal loro contesto originale.



Il malcontento di Dave Abbruzzese, adesso che l'ingresso dei Pearl Jam nella Rock and Roll Hall of Fame è stato ormai ufficializzato, sembra essere cresciuto. Nelle ultime ore, infatti, sul suo account Facebook sono stati pubblicati alcuni post, che tuttavia non portano la firma del batterista. Il primo di questi post, infatti, è firmato da un certo Kari, presentato come un amico di Abbruzzese:



"Quali membri di ciascuna band eleggibile possono essere ammessi sono determinati in gran parte dalla loro presenza o meno nel gruppo durante gli anni più influenti. Non capisco come l'aver suonato in più di 275 concerti e aver contribuito al 38% delle vendite dei loro dischi non rientri nei loro criteri".



Gli altri post, invece, sono firmati da alcuni fan di Abbruzzese e dei Pearl Jam. Uno di questi scrive:



"Il fatto che Abbruzzese non sia stato indosso insieme ai Pearl Jam nella Rock and Roll Hall of Fame è un vero insulto".



Un altro, invece, commenta:



"Trovo ridicolo che David Abbruzzese non sia stato incluso. Ha suonato in 'Vs.' e 'Vitalogy', considerati da molti gli album che hanno catapultato la band dal pubblico grunge all'olimpo del rock".



Qualcuno ha addirittura lanciato una petizione su Change.org per far sì che anche Dave Abbruzzese possa essere incluso nella Rock and Roll Hall of Fame insieme ai Pearl Jam: "È un oltraggio!", si legge nel testo che accompagna la petizione - che al momento ha raccolto 171 firme virtuali.