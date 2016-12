Collaborazione in arrivo per Fabri Fibra e i Thegiornalisti: il rapper di Senigallia e la band guidata da Tommaso Paradiso si sono incontrati in studio di registrazione per lavorare insieme a nuova musica, come si intuisce dalle immagini pubblicate sui rispettivi canali social ufficiali. Lo studio di registrazione che ha ospitato l'incontro tra Fabri Fibra e i Thegiornalisti è il Mono Studio di Milano, già frequentato da - tra gli altri - Le Luci della Centrale Elettrica, Jake La Furia, Nesli, Eugenio Finardi e la stessa band romana: l'ultimo album in studio dei Thegiornalisti, "Completamente sold out", è stato registrato proprio qui. Presenza fissa dello Studio Mono è il produttore Matteo Cantaluppi, già collaboratore del gruppo di "Completamente". Fabri Fibra è al lavoro sul suo nuovo album da diverse settimane, ma al momento non è dato sapere se la collaborazione con i Thegiornalisti sarà contenuta all'interno del disco o se, invece, finirà in un nuovo progetto della band.







