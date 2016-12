La passione di Jack White per i divani e la tappezzeria più in generale è cosa nota: a 15 anni, White cominciò a lavorare come tappezziere nel negozio di un amico di famiglia, Brian Muldoon, insieme al quale formò poi la band degli Upholstery (i "Tappezzieri", appunto). Alla fine degli anni '90, poi, mentre il futuro fondatore dei White Stripes muoveva i suoi primi passi nel mondo della musica, avviò anche la propria attività, creando la Third Man Upholstery, azienda che si occupava di rifare la tappezzerie di divani. L'impresa, però, non decollò mai.



Questa passione, però, non è mai svanita: Jack White lo ha dimostrato proprio in questi giorni, tornando a mettere le mani su un divano, da vecchio tappezziere. La famiglia Phillips, che gestisce il Sam Phillips Recording Studio di Memphis, nel Tennesse, storico studio di registrazione in cui sono nati i dischi di Elvis Presley, Jerry Lee Lewis e Johnny Cash, lo ha contattato per rifare la tappezzeria di un vecchio divano. Jack non si è tirato indietro: guardate un po' cosa ha combinato...



Il divano prima del "tocco magico" di Jack White...





E il divano dopo il "tocco magico" di White...