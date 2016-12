St. Vincent non pubblica nuova musica da quasi tre anni: il suo ultimo album in studio, l'eponimo "St. Vincent", è uscito nel febbraio del 2014. Lo scorso anno, la cantautrice statunitense ha collaborato con i Chemical Brothers per "Under the neonlights", che però non era una sua canzone ma un brano contenuto all'interno dell'ultimo disco del duo britannico, "Born in the echoes", mentre qualche mese fa si è divertita a rileggere il tema della serie tv "Cuori senza età". Per St. Vincent è quasi arrivato il momento di tornare sulle scene con un nuovo disco: disco che, secondo quanto dichiarato dalla cantautrice in un'intervista concessa alla rivista Guitarl World, dovrebbe raggiungere il mercato nel 2017.



St. Vincent parla del suo nuovo lavoro come di un disco caratterizzato "da un cambiamento radicale nel sound". Ecco cosa ha detto la cantautrice:



"Penso che sarà il mio disco più profondo e più audace. Penso che il campo di gioco sia davvero aperto per le persone creative, possono fare ciò che vogliono: il rischio sarà premiato".



Attiva discograficamente dal 2003 (anno in cui pubblicò l'EP "Ratsliveonnoevilstar"), nel corso di questi tredici anni di carriera St. Vincent ha pubblicato cinque album in studio: nel 2012 ha anche collaborato con David Byrne per un album congiunto, "Love this giant".