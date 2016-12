"Siamo stati informati dai suoi rappresentanti che Camila ha deciso di lasciare le Fifth Harmony. Le auguriamo ogni bene": è con queste (freddissime) parole che la girl band scoperta da Simon Cowell a X Factor versione statunitense ha annunciato sui social l'uscita del gruppo di Camila Cabello. Il post ha lasciato sorpresi i fan del gruppo, ma anche la stessa Cabello: poche ore dopo la pubblicazione del post delle sue (ormai ex) compagne di band, infatti, la cantante ha raccontato la sua versione dei fatti, sempre sui social. Camila le ha accusate di non aver detto la verità: stando a quanto la cantante ha raccontato, le altre ragazze erano a conoscenza di quello che aveva in mente di fare. "Non avevo intenzione di chiudere con le Fifth Harmony in questo modo", ha scritto Camila.



La risposta delle Fifth Harmony non si è fatta attendere. Le quattro restanti componenti del gruppo hanno pubblicato sui loro canali social ufficiali un post nel quale hanno raccontato - dal loro punto di vista - i retroscena dell'uscita della Cabello dalla band: la crisi, stando a quanto raccontano le cantanti, sarebbe cominciata lo scorso anno (quando Camila ha pubblicato un singolo insieme a Shawn Mendes, senza le Fifth Harmony), ma la situazione sarebbe degenerata negli ultimi mesi. Le Fifth Harmony parlano di riunioni e incontri per parlare del futuro e per convincere la cantante a rimanere nel gruppo per almeno un altro disco: ma la Cabello, sostengono le Fifth Harmony, non si sarebbe presentata a nessuna di queste riunioni.



"Nel corso degli ultimi mesi abbiamo provato in tutti i modi di discutere del futuro delle Fifth Harmony con Camila. Abbiamo speso l'ultimo anno e mezzo a provare a comunicare con lei e il suo team [...]. Abbiamo chiesto riunioni di gruppo ma lei ha rifiutato, abbiamo chiesto a LA Reid (presidente di Epic Records, etichetta per la quale le Fifth Harmony hanno firmato un contratto discografico nel 2013, dopo la partecipazione ad X Factor, ndr) e all'etichetta di provare a organizzare incontri, ma lei ha rifiutato. [...] A metà novembre siamo stati informati dal suo manager che Camila avrebbe lasciato il gruppo e che quella del 18 dicembre sarebbe stata la sua ultima esibizione con le Fifth Harmony".



Nelle ultime righe del post, Ally brooke, Dinah Jane Hansen, Lauren Jauregui e Norman Kordei fanno sapere che continueranno a portare avanti la carriera delle Fifth Harmony come quartetto e che non torneranno più ad esprimersi in merito alla vicenda dell'uscita di Camila dal gruppo.