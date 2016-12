Intervistato dall'edizione italiana di Vanity Fair, Tiziano Ferro ha parlato della sua vita a Los Angeles, città nella quale si è trasferito da circa un anno: il cantante di Latina ha spiegato di essersi trasferito negli USA anche perché desideroso di avere un figlio, nonostante il suo status attuale di single.

"Sono in America anche per questo. Frequento incontri per aspiranti genitori e mi sono reso conto che c’è molta razionalità da mettere in questo progetto, lo slancio non basta. Diciamo che se il cuore riesce a superare la quantità di burocrazia richiesta, allora il figlio lo vuoi per davvero. Comunque sì, per rispondere alla sua domanda, un bambino lo vorrei anche se sono solo. Spero però di trovare una persona con cui condividere questo sogno. Ma se poi incontro qualcuno che figli non ne vuole? (...) Io rispetto le opinioni di tutti, se una persona non desidera figli è libero di fare le sue scelte. Soltanto credo che su certe cose importanti si debba essere d’accordo in una coppia. Vedremo, insomma"