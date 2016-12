Si è svolta nello scorso luglio la "Notte del liscio", una serie di 60 concerti in 4 giorni dedicati al folklore, al ballo, con artisti che hanno rivisitato la tradizione romagnola in diverse località.

E' già stata annunciata l'edizione 2017 (prevista per il 9-11 giugno), ma noi ricordiamo il concerto di punta del 2016: si è svolto sabato 23 Luglio al porto di Rimini, con protagonista Goran Bregovic che ha reinterpretato cover di storici brani della tradizione del folklore romagnolo, come “La mazurka di periferia” e “Ciao mare”, e di brani più recenti, come “Ok Riviera”.

Momento clou della serata, il grande finale con la storica “Romagna Mia” , vero inno della Romagna noto in tutto il mondo, eseguita “a tre”, assieme a Mirko Casadei e alla sua orchestra e a Moreno il Biondo e alle voci di Baby Moira e Mauro Ferrara degli Extraliscio.

Rockol, in collaborazione con l'Altoparlante e il MEI, vi offre la possibilità di ascoltare tutto il concerto: quasi 3 ore di musica.



Potete proseguire con un video della serata

Arrivando infine al il concerto intero, in streaming - sotto la scaletta dettagliata e alcune foto.

- Presentazione

- Ochtopus vincitori del Concorso Romagna Mia 2.0 per giovani artisti emergenti con Romagna Mia

- Moreno Il Biondo e l’ Orchestra Grande Evento : Un Bes in Bicicletta, La Sfida / La Polkissima, In Bocca al Lupo.

- Moreno Il Biondo e l’ Orchestra Grande Evento feat Extraliscio : Alla Fermata, Cha Cha Cha D’ Amor, Bella Notte di Riviera

- Mirko Casadei e Orchestra Casadei:Romagna Capitale, Appassiuneda, All’ Osteria.

- Mirko Casadei e Orchestra Casadei, Cisco in Il Passatore, Romagna e Sangiovese.

- Mirko Casadei e Orchestra Casadei: Un Bes in Bicicletta, Marietta Mariù, La Nostra Orchestra.

- Mirko Casadei e Orchestra Casadei feat Khorakhanè : Ad chi sit è fiol? (Di chi sei il figlio?)

- Mirko Casadei e Orchestra Casadei feat Cisco e Khorakhanè: in una versione rielaborata in dialetto emiliano con i Modena City Ramblers di The Great Song of Indifference di Bob Geldolf dal titolo m’in ceva un caz.

- Mirko Casadei e Orchestra Casadei, Extraliscio con Moreno Il Biondo, Mirco Mariani e Mauro Ferrara, Goran Bregovic con Ok Riviera, La Mazurka di Periferia, Ciao Mare, Romagna Mia

- Goran Bregovic con un'ora del suo repertorio fatto di tutti i suoi grandi successi e di alcuni brani del nuovo album