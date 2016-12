Iniziando il mio commento dal divano di casa alla seconda serata del Festival di Sanremo edizione 2016 scrivevo:

Prima di tutto ci tengo a dirvi che i dieci minuti del pianista Ezio Bosso visti stasera sono più importanti di dieci edizioni di Festival di Sanremo, e che adesso scrivere di quelle sciocchezze di cui ci occupiamo abitualmente mi pare davvero tempo mal speso.

Ecco: adesso che l'anno sta per finire, e viene da chiedersi (e da sentirsi chiedere) quale sia stato l'avvenimento più significativo della musica italiana nel 2016, pur rifuggendo caratterialmente dal buonismo mi verrebbe da rispondermi e da rispondere che quei dieci minuti di Ezio Bosso della sera del 10 febbraio scorso sul palcoscenico del Festival 2016 sono più memorabili di qualsiasi altro avvenimento di cui io abbia letto o scritto quest'anno in ambito musicale.

Magari poi il 2016 verrà ricordato per "Andiamo a comandare" di Fabio Rovazzi, o per l'addio in grande stile dei Pooh, o per l'emersione di Thegiornalisti; io mi auguro che qualcuno, fra qualche anno, conservi memoria di quella volta in cui l'Italia sanremese scoprì l'esistenza di un musicista ammirevole non solo per le sue doti artistiche ma anche, forse soprattutto, per la sua dolente umanità.

Franco Zanetti