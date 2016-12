I dieci migliori album dell'anno secondo la redazione di "Spin":

10 "22, a million", Bon Iver

9 "My woman", Angel Olsen

8 "A moon shaped pool", Radiohead

7 "Coloring book", Chance the Rapper

6 "Lemonade", Beyoncé

5 "I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It", The 1975

4 " We got it from Here... Thank You 4 Your service", A Tribe Called Quest

3 "Blackstar", David Bowie

2 "Blonde", Frank Ocean

1 "A seat at the table", Solange