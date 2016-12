La girl band delle Fifth Harmony, scoperta da Simon Cowell alla versione statunitense di X Factor, nel 2012, ha annunciato nelle ultime ore l'uscita dal gruppo di Camila Cabello. La band ha comunicato la notizia ai suoi fan attraverso una nota pubblicata sui canali ufficiali delle Fifth Harmony: "Siamo stati informati dai suoi rappresentanti che Camila ha deciso di lasciare le Fifth Harmony. Le auguriamo ogni bene", hanno scritto. Ora, Camila Cabello ha deciso di dire la sua sulla vicenda: stando a quanto scrive sui social la cantante, la decisione di lasciare le Fifth Harmony era stata già presa in precedenza e le altre (ormai ex) compagne di band ne erano a conoscenza. E Camila si dichiara sorpresa per le parole usate da Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane e Lauren Jauregui nel comunicare ai fan la sua uscita dal gruppo:



"Sono rimasta sorpresa nel leggere la dichiarazione delle Fifth Harmony, pubblicata a mia insaputa. Le ragazze erano a conoscenza di quello che avevo in mente perché durante il tour abbiamo avuto lunghe chiacchierate in cui parlavamo del futuro. Scrivendo che erano state appena informate dai miei rappresentanti, non hanno detto la verità: proprio come hanno dichiarato singolarmente le altre ragazze parlando dei loro prossimi progetti, io avevo pensato di continuare la mia carriera solista il prossimo anno, ma non avevo intenzione di chiudere con le Fifth Harmony in questo modo".