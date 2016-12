I dieci migliori album dell'anno secondo la redazione di "Billboard":

10 "Malibu", Anderson .Paak

9 "Hero", Mareen Morris

8 "I like it when you sleep, for you are so beautiful yet so unaware of it", The 1975

7 "A seat at the table", Solange

6 "We Got It From Here... Thank You 4 Your Service", A Tribe Called Quest

5 "Blond", Frank Ocean

4 "Blackstar", David Bowie

3 "Coloring book", Chance the Rapper

2 "The life of Pablo", Kanye West

1 "Lemonade", Beyoncé