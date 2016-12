Le dieci migliori canzoni dell'anno secondo i lettori di "Rolling Stone":

10 "Heathens", Twenty One Pilots

9 "Wow", Beck

8 "Formation", Beyoncé

7 "What it means", Drive-by Truckers

6 "Bang bang", Green Day

5 "Pride in prejudice", Slayer

4 "Burn the witch", Radiohead

3 "Lazarus", David Bowie

2 "Me and Magdalena", Monkees

1 "Blackstar", David Bowie