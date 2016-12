Sono ben undici anni che Riccardo Cocciante non pubblica un nuovo album in studio: l'ultima fatica discografica del cantautore di "Margherita" risale infatti al 2005 ed è "Songs". Nel corso di questi undici anni sono uscite tre raccolte - l'ultima, "Sulle labbra e nel pensiero", è stata pubblicata nel 2013 - ma di un nuovo disco di inediti nemmeno l'ombra. Ora, Cocciante fa sapere di aver cominciato a mettere insieme materiale inedito per un disco che dovrebbe raggiungere il mercato nel 2018. Il cantautore - come riferisce l'Ansa - lo ha detto a margine della presentazione della nuova serie degli spettacoli di "Notre Dame de Paris", l'opera musicale da lui stesso firmata:



"Penso però a un disco nuovo, ho già degli inediti. Forse nel 2018".



Nel 2009, in un'intervista concessa al Corriere della Sera, Cocciante era stato categorico:



"Non farò più concerti e tournée nel senso tradizionale, e nemmeno dischi" - aveva detto - "ma se dovesse capitarmi un progetto che mi interessa non mi tirerò indietro".



Sempre durante la presentazione, Riccardo Cocciante ha anche parlato del Festival di Sanremo ed è stato piuttosto deciso nel dichiarare di non voler mai più tornare in gara al Festival. Il cantautore ha partecipato a Sanremo come autore nel 1974 e nel 1984: la prima volta ha firmato "Qui" insieme a Paolo Amerigo Cassella, interpretata da Rossella; la seconda volta, invece, ha firmato con Santandrea "La felice", canzone interpretata dallo stesso Santandrea. Nel 1991, poi, Cocciante è tornato al Festival come artista in gara: lo ha fatto con "Se stiamo insieme", canzone - scritta insieme a Mogol - che gli valse la vittoria di quell'edizione. Ecco cosa ha detto a proposito di un'eventuale futura partecipazione al Festival:



"Sanremo? Sono stato molto felice di vincerlo, ma non ci tornerò mai più in gara. Non amo ripetere le stesse esperienze".



Nel 2013 Riccardo Cocciante ha partecipato alla prima edizione di The Voice, in veste di giudice: il cantautore ha portato alla vittoria la cantante albanese Elhaida Dani (che nel 2015 ha rappresentato l'Albania all'Eurovision Song Contest).