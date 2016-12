Dietro lo pseudonimo Wrongonyou si cela Marco Zitelli, romano classe 1990. Ha cominciato a farsi nostare postando canzoni su Soundcloud, suonando in giro per l'Europa (Bruxelles, Parigi ecc.), e aprendo i concerti Niccolò Fabi. E' stato notato dalla Carosello, che l'ha messo sotto contratto, pubblicando l'EP.

Marco/Wrongonyou ha una grande passione per il cantautorato indie-folk statunitense, e si sente. Per Rockol ha inciso questa versione di "Let me down", negli uffici della sua etichetta, con il Duomo di Milano alle spalle.

Let Me Down è la canzone che in questo momento mi sta facendo ‘girare’ di più e, come capita ogni volta che si è in tour, a volte diventa difficile trovare un luogo che sia familiare, o forse lo diventano un po’ tutti: il furgone, l’albergo, il prossimo locale. In questo ultimo anno, però, la mia ‘casa lontano da casa’ è stata di sicuro il quartier generale della mia etichetta che negli ultimi mesi è diventato una specie di porto sicuro e, per forza di cose, uno luogo per me centrale. Non ci saranno gli alberi dei miei colli romani, ma un punto di vista preferenziale sul Duomo di Milano ( scusate!), che mi ha accolto in maniera inaspettata.