La Bottega del Compensato è un gruppo Indie Folk che nasce nell’inverno 2014 tra Padova e Rovigo. L’idea parte da Enrico Baccan ( voce - chitarra - tastiera ) e Giacomo Ferrari (voce - chitarra ), già compagni di musica dal 2012. La grande intesa tra i due li spinge a intraprendere un percorso di stampo acustico, fresco ma ricercato, semplice ed estremamente diretto. Le sonorità sono rilassate ma lasciano intravedere spesso un pizzico di amaro, di insoddisfazione. I testi di apparente semplice stesura sono invece il risultato di una ricercata raccolta di concetti, metafore e stati d’animo. Nel corso del 2015 il duo sente il bisogno di allargare il gruppo. Prima Edoardo Bega ( basso ) e, in seguito, Alessio Marangoni ( percussioni - cajon ). Il quartetto di esibisce per la prima volta al completo sullo sfondo del Pub 0.4 (Rovigo) al tramonto di una splendida Domenica di Agosto. Nel 2016, dopo vari concerti nella zona di Rovigo, il gruppo partecipa come ospite al contest del RockaFè, festival di musica inedita nel Ferrarese. Durante l’estate i ragazzi si muovono verso il padovano, in particolare esibendosi all’aperitivo Open Air a Sherwood Festival, e vengono selezionati dalla giuria del Rise Festival per partecipare al contest per band emergenti, nel quale arriveranno in finale. Il 26 agosto esce in loro primo EP “Gite fuori Porto” .Nelle nostre sessions ci regalano: “Robinson Crusoe”.

“…L’esperienza Indiemood è stata molto interessante. La cosa che più ci piaceva era il fatto di suonare in un luogo e in una situazione fuori dall’ ordinario. Poi se aggiungiamo che a fare da sfondo erano i canali di Venezia, allora la cosa diventa ancora più intrigante. Soprattutto se non si sa nuotare. Amiamo le live session. E’ stata la nostra prima e speriamo ce ne siano molte altre in futuro. La forza di Indiemood sta proprio nella magia che solo Venezia può regalare.”

"…perciò, tienilo caldo sotto i tuoi capelli

quello che sentivi al momento

che non c’è foto che regga il confronto

Goditelo senza pensare al tempo

che ci impiega a scappare dalle nuvole

che essere contento ogni tanto

fa bene all’umore

abbassa la pressione.

Tuffati senza pensare al tempo

che ci metterai ad asciugare

che essere contenti ogni tanto

fa bene all’umore

abbassa la pressione…"

(Robinson Crusoe – La Bottega del Compensato)