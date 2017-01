Andrea Cassese, classe 1986, è nato a Napoli ed è un cantautore. Le canzoni come approdo alla possibilità di svincolarsi dalle mode sono state la strada scelta per crescere in compagnia della chitarra iniziata a studiare a quattordici anni. Una sua musicassetta aprì le porte di un noto jazz club di Napoli che a sua volta fece da “referenza” per altri locali di musica in città. Alcune targhe di rinomati concorsi nazionali sono passate dalle mani di assessori o di artisti ( Renzo Arbore per il Premio Benjamino Esposito” – 2002; Mario Venuti Premio della critica e per la migliore musica - Discanto – 2012) fino alle sue. Ha aperto i concerti di Giorgio Canali e Niccolò Fabi, scritto le musiche per un cortometraggio e per una serie televisiva. Alcune canzoni hanno fatto da colonna sonora per la puntata di Zazà- Radio 3 che lo ha ospitato e tra il 2013 e il 2014 si è dedicato alla stesura del primo disco. Nel 2015 ha firmato “Oltre gli specchi”, un album edito dalla Seltz Recordz in cui figurano numerosi artisti da lui stimati, tra i quali Fausto Mesolella degli Avion Travel.

Per far conoscere il suo lavoro percorre quasi tutta l’Italia longitudinalmente a suon di concerti. Nelle nostre sessions ci regala “Anche quando non capiamo”.

“E’ difficile rendere una bottiglia di vino o un mazzo di fiori ad una città, ad una sensazione.

Ad un’emozione non si può che contraccambiare con la stessa moneta e dalla mia posizione ho potuto risolvere la cosa con una canzone…quello sì! ”

“Gli occhi socchiusi alla luce,

il pulviscolo che credevamo

fosse polvere e sospensione,

equilibrio tra la fine e l’inizio”



(Anche quando non capiamo – Andrea Cassese)