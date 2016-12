Dal 28 dicembre 2016 al 1 gennaio 2017 si svolgerà la ventiquattresima edizione di Umbria Jazz Winter, la manifestazione che propone grande jazz nel centro storico di Orvieto. Il programma è nuitritissimo e vede molti nomi imperdibili.

Eccolo nel dettaglio:

mercoledì 28 dicembre

13,00 Il Malandrino Bistrot – Jazz Lunch

VINCENT VAN HESSEN

16,00 Palazzo del Popolo - Sala 400

FLUID COLLECTIVE

BERKLEE/UMBRIA JAZZ CLINICS 2016 AWARD GROUP

(ingresso libero)

18,00 Centro Storico – Street Parade

FUNK OFF

20,30 Ristorante al San Francesco - Jazz Dinner

STICKY BONES

21,00 Il Malandrino Bistrot – Jazz Dinner

MARIO DONATONE QUARTET

21,00 Teatro Mancinelli

CHIHIRO YAMANAKA UK TRIO

feat. SHANEY FORBES and DAN CASIMIR

“LE RONDINI E LA LUNA” Il Jazz di Lucio Dalla e Fabrizio De André

con GAETANO CURRERI, PAOLO FRESU, FABRIZIO FOSCHINI

RAFFAELE CASARANO

'round midnight Palazzo del Popolo – Sala Expo

SAMMY MILLER AND THE CONGREGATION

Il Malandrino Jazz Club

JAM SESSION

PALAZZO DEI SETTE

MEETING POINT

BAR - SNACKS - ENOTECA

NON STOP MUSIC

18,30 SAMMY MILLER AND THE CONGREGATION

20,00 VINCENT VAN HESSEN

21,30 MAX IONATA ORGAN TRIO

23,00 THE ALLAN HARRIS BAND

00,30 SWING VALLEY BAND

giovedì 29 dicembre

11,30 Centro Storico – Street Parade

FUNK OFF

12,00 Museo Emilio Greco

STEVE WILSON/LEWIS NASH DUO

13,00 Ristorante al San Francesco - Jazz Lunch

STICKY BONES

13,00 Il Malandrino Bistrot – Jazz Lunch

VINCENT VAN HESSEN

15,30 Palazzo del Popolo – Sala Expo

THE ALLAN HARRIS BAND

16,00 Palazzo del Popolo – Sala 400

"AROUND GERSHWIN"

TOMMASO-MARCOTULLI-PATERNESI TRIO

18,00 Centro Storico – Street Parade

FUNK OFF

18,00 Palazzo del Popolo – Sala Expo

SAMMY MILLER AND THE CONGREGATION

19,00 Palazzo del Popolo – Sala 400

CHIHIRO YAMANAKA UK TRIO

feat. SHANEY FORBES and DAN CASIMIR

20,30 Ristorante al San Francesco - Jazz Dinner

SWING VALLEY BAND

direttore GIORGIO CUSCITO

con MARIO CAPORILLI, FERDY COPPOLA, GINO CARDAMONE

ALBERTO ANTONUCCI, FABIANO GIOVANELLI

e con MONICA GILARDI

21,00 Il Malandrino Bistrot – Jazz Dinner

MARIO DONATONE QUARTET

21,00 Teatro Mancinelli

CHRISTIAN McBRIDE TRIO

feat. CHRISTIAN SANDS, JEROME JENNINGS



JOHN PATITUCCI ELECTRIC GUITAR QUARTET

feat. ADAM ROGERS, STEVE CARDENAS

BEN PEROWSKY

'round midnight Palazzo del Popolo – Sala Expo

SAMMY MILLER AND THE CONGREGATION

Il Malandrino Jazz Club

JAM SESSION

PALAZZO DEI SETTE

MEETING POINT

BAR - SNACKS - ENOTECA

NON STOP MUSIC

12,30 ACCORDI DISACCORDI

14,00 MAX IONATA ORGAN TRIO

15,30 ACCORDI DISACCORDI

17,00 SWING VALLEY BAND

18,30 MAX IONATA ORGAN TRIO

20,00 VINCENT VAN HESSEN

21,30 STICKY BONES

23,00 ACCORDI DISACCORDI

00,30 THE ALLAN HARRIS BAND

venerdì 30 dicembre

11,30 Centro Storico – Street Parade

FUNK OFF

12,00 Museo Emilio Greco

CHRISTIAN McBRIDE/JOHN PATITUCCI BASS DUO

12,00 Palazzo del Popolo – Sala 400

CHIHIRO YAMANAKA UK TRIO

feat. SHANEY FORBES and DAN CASIMIR

13,00 Ristorante al San Francesco - Jazz Lunch

SWING VALLEY BAND

direttore GIORGIO CUSCITO

con MARIO CAPORILLI, FERDY COPPOLA, GINO CARDAMONE

ALBERTO ANTONUCCI, FABIANO GIOVANELLI

e con MONICA GILARDI

13,00 Il Malandrino Bistrot – Jazz Lunch

VINCENT VAN HESSEN

15,30 Palazzo del Popolo – Sala Expo

DADO MORONI/LUIGI TESSAROLLO DUO

16,00 Palazzo del Popolo – Sala 400

JOHN PATITUCCI ELECTRIC GUITAR QUARTET

feat. ADAM ROGERS, STEVE CARDENAS

BEN PEROWSKY

18,00 Centro Storico – Street Parade

FUNK OFF

18,00 Palazzo del Popolo – Sala Expo

CHIHIRO YAMANAKA UK TRIO

feat. SHANEY FORBES and DAN CASIMIR

19,00 Palazzo del Popolo – Sala 400

CHRISTIAN McBRIDE TRIO

feat. CHRISTIAN SANDS, JEROME JENNINGS

20,30 Ristorante al San Francesco - Jazz Dinner

STICKY BONES

21,00 Il Malandrino Bistrot – Jazz Dinner

MARIO DONATONE QUARTET

21,00 Teatro Mancinelli

GIL EVANS "MILES AHEAD" and "PORGY & BESS" directed by RYAN TRUESDELL

feat. JAY ANDERSON, STEVE WILSON & LEWIS NASH

special guest PAOLO FRESU

'round midnight Palazzo del Popolo – Sala Expo

SAMMY MILLER AND THE CONGREGATION

Il Malandrino Jazz Club

JAM SESSION

PALAZZO DEI SETTE

MEETING POINT

BAR - SNACKS - ENOTECA

NON STOP MUSIC

12,30 STICKY BONES

14,00 ACCORDI DISACCORDI

15,30 MAX IONATA ORGAN TRIO

17,00 SAMMY MILLER AND THE CONGREGATION

18,30 SWING VALLEY BAND

20,00 THE ALLAN HARRIS BAND

21,30 ACCORDI DISACCORDI

23,00 MAX IONATA ORGAN TRIO

00,30 THE ALLAN HARRIS BAND

sabato 31 dicembre

11,30 Centro Storico – Street Parade

FUNK OFF

12,00 Museo Emilio Greco

CHRISTIAN McBRIDE/JOHN PATITUCCI BASS DUO

12,00 Palazzo del Popolo – Sala 400

STEVE WILSON/LEWIS NASH DUO

13,00 Ristorante al San Francesco - Jazz Lunch

STICKY BONES

13,00 Il Malandrino Bistrot – Jazz Lunch

VINCENT VAN HESSEN

15,30 Palazzo del Popolo – Sala Expo

CHIHIRO YAMANAKA UK TRIO§

feat. SHANEY FORBES and DAN CASIMIR

16,00 Palazzo del Popolo – Sala 400

CHRISTIAN McBRIDE TRIO

feat. CHRISTIAN SANDS, JEROME JENNINGS

17,00 Teatro Mancinelli

GIL EVANS "MILES AHEAD" and "PORGY & BESS" directed by RYAN TRUESDELL

feat. JAY ANDERSON, STEVE WILSON & LEWIS NASH

special guest PAOLO FRESU

18,00 Palazzo del Popolo – Sala Expo

THE ALLAN HARRIS BAND

PALAZZO DEI SETTE

MEETING POINT

BAR - SNACKS - ENOTECA

NON STOP MUSIC

12,30 MAX IONATA ORGAN TRIO

14,00 ACCORDI DISACCORDI

15,30 SWING VALLEY BAND

17,00 VINCENT VAN HESSEN

HAPPY NEW YEAR 31 dicembre 2016 - 1° gennaio 2017

ore 20,30 Ristorante al San Francesco - Gran Cenone di Fine Anno

VINCENT VAN HESSEN

STICKY BONES

SAMMY MILLER AND THE CONGREGATION

21,00 Il Malandrino Bistrot – Gran Cenone di Fine Anno

MARIO DONATONE QUARTET

23,15 Palazzo del Popolo – Sala Expo

Happy New Year!

SWING VALLEY BAND

direttore GIORGIO CUSCITO

con MARIO CAPORILLI, FERDY COPPOLA, GINO CARDAMONE

ALBERTO ANTONUCCI, FABIANO GIOVANELLI, MONICA GILARDI

e la partecipazione straordinaria di

6 HOT SWING DANCERS

FUNK OFF ON STAGE

PALAZZO DEI SETTE

MEETING POINT

BAR - SNACKS - ENOTECA

NON STOP MUSIC

22,00 ACCORDI DISACCORDI

23,30 THE ALLAN HARRIS BAND

01,00 MAX IONATA ORGAN TRIO

01,00 Teatro Mancinelli

GOSPEL EXPLOSION

DEXTER WALKER & ZION MOVEMENT

01,00 Palazzo del Popolo – Sala 400

JOHN PATITUCCI ELECTRIC GUITAR QUARTET

feat. ADAM ROGERS, STEVE CARDENAS

BEN PEROWSKY

01,00 Il Malandrino Club

JAM SESSION

domenica 1° gennaio

12,00 Museo Emilio Greco

CHRISTIAN McBRIDE/JOHN PATITUCCI BASS DUO

12,00 Palazzo del Popolo – Sala 400

STEVE WILSON/LEWIS NASH DUO

13,00 Ristorante al San Francesco - Jazz Lunch

SWING VALLEY BAND

direttore GIORGIO CUSCITO

con MARIO CAPORILLI, FERDY COPPOLA, GINO CARDAMONE

ALBERTO ANTONUCCI, FABIANO GIOVANELLI

e con MONICA GILARDI

13,00 Il Malandrino Bistrot – Jazz Lunch

VINCENT VAN HESSEN

16,00 Palazzo del Popolo – Sala 400

CHRISTIAN McBRIDE TRIO

feat. CHRISTIAN SANDS, JEROME JENNINGS



JOHN PATITUCCI ELECTRIC GUITAR QUARTET

feat. ADAM ROGERS, STEVE CARDENAS

BEN PEROWSKY

16,00 Palazzo del Popolo – Sala Expo

SAMMY MILLER AND THE CONGREGATION

17,00 Teatro Mancinelli

GIL EVANS "MILES AHEAD" and "PORGY & BESS" directed by RYAN TRUESDELL

feat. JAY ANDERSON, STEVE WILSON & LEWIS NASH

special guest PAOLO FRESU



17,00 Duomo – Messa per la Pace e Gospel

DEXTER WALKER & ZION MOVEMENT

18,00 Centro Storico – Street Parade

FUNK OFF

18,30 Palazzo del Popolo – Sala Expo

SAMMY MILLER AND THE CONGREGATION

20,30 Ristorante al San Francesco - Cenone di Fine Festival

VINCENT VAN HESSEN



ACCORDI DISACCORDI



SWING VALLEY BAND

direttore GIORGIO CUSCITO

con MARIO CAPORILLI, FERDY COPPOLA, GINO CARDAMONE

ALBERTO ANTONUCCI, FABIANO GIOVANELLI

e con MONICA GILARDI

21,00 Il Malandrino Bistrot – Jazz Dinner

MARIO DONATONE QUARTET

PALAZZO DEI SETTE

MEETING POINT

BAR - SNACKS - ENOTECA

NON STOP MUSIC

12,30 ACCORDI DISACCORDI

14,00 STICKY BONES

15,30 THE ALLAN HARRIS BAND

17,00 ACCORDI DISACCORDI

18,30 MAX IONATA ORGAN TRIO

20,00 VINCENT VAN HESSEN

21,30 THE ALLAN HARRIS BAND

23,00 STICKY BONES

00,30 MAX IONATA ORGAN TRIO